Звезда Instagram удивила очень откровенным «вагиноплатьем»

Звезда Instagram Бриттани Реннер удивила поклонников своим слишком откровенным «вагиноплатьем», в котором появилась на Gold Room Party.

26-летняя фитнес-модель решила обратить на себя внимание на светском мероприятии и нарядилась в красное, открытое со всех сторон платье. Фотоснимок она разместила в сети Instagram. Высокие разрезы на юбке позволяют рассмотреть стройные ноги девушки. А глубокое декольте до пупка открывает грудь и пресс фитнес-модели. Нижнее белье на Бриттани отсутствовало.Миллионы подписчиков засыпали девушку комплиментами в адрес ее наряда и фигуры. Гости мероприятия также положительно отнеслись к «вагиноплатью» звезды Instagram. Сексуальный наряд обошелся Реннер всего в 65 долларов.Бриттани Реннер известна своей тонкой талией и пышными бедрами. Ее фигуру считают лучше, чем у самой Ким Кардашьян. Блогерша часто радует поклонников своими фотоснимками и видео с тренировок.