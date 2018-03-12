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| | Звезда Instagram удивила очень откровенным «вагиноплатьем»

Звезда Instagram удивила очень откровенным «вагиноплатьем»

Сегодня, 15:25
Звезда Instagram Бриттани Реннер удивила поклонников своим слишком откровенным «вагиноплатьем», в котором появилась на Gold Room Party.

Звезда Instagram удивила очень откровенным «вагиноплатьем»

 

26-летняя фитнес-модель решила обратить на себя внимание на светском мероприятии и нарядилась в красное, открытое со всех сторон платье. Фотоснимок она разместила в сети Instagram. Высокие разрезы на юбке позволяют рассмотреть стройные ноги девушки. А глубокое декольте до пупка открывает грудь и пресс фитнес-модели. Нижнее белье на Бриттани отсутствовало.

Миллионы подписчиков засыпали девушку комплиментами в адрес ее наряда и фигуры. Гости мероприятия также положительно отнеслись к «вагиноплатью» звезды Instagram. Сексуальный наряд обошелся Реннер всего в 65 долларов.

Бриттани Реннер известна своей тонкой талией и пышными бедрами. Ее фигуру считают лучше, чем у самой Ким Кардашьян. Блогерша часто радует поклонников своими фотоснимками и видео с тренировок.
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