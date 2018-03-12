На рэпера Джигана и его супругу в Африке напал слон

Известный российский рэпер Джиган и его супруга модель Оксана Самойлова отправились на экзотический отдых на восточное побережье Африки. Однако пара не ожидала, что за ними будет гнаться слон, весом в 6 000 килограммов.

Светлана Славянская

Рэпер Джиган вместе с супругой и дочерьми полетели отдыхать в Африку, где попали в необычную ситуацию. Во время прогулки на автомобиле по сафари за транспортом гнался настоящий слон, который очень впечатлил Федорову. Стоит отметить, что никакой угрозы не было, так как слоны часто видят подобные туристические транспортные средства и не проявляют агрессию.«Сегодня у нас было утреннее сафари. За нами гнался слон!!! Потом мы гнали зебр. Всех животных видели, не знаю есть ли смысл рассказывать подробно о сафари в Африке, исходя из комментариев, единицы хотят так отдыхать, как мы», - сообщила Оксана Федорова в своем Instagram.