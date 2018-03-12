Красный наряд Цымбалюк-Романовской произвел фурор в Большом театре

Украинская пианистка, экс-супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская посетила церемонию торжественного вручения премии Bravo. Дама покорила сердца присутствующих в Большом театре своим нарядом.

Домбровский Сергей

Цымбалюк-Романовская пришла на мероприятие в красном платье от Dolce & Gabbana стоимостью 70 тысяч рублей. На торжестве собрались «сливки общества» и звезды шоу-бизнеса. Украинская пианистка блистала и удивляла актеров своей лучезарной улыбкой. Красное платье Цымбалюк-Романовской произвело настоящий фурор в Большом театре. Многие знаменитости изъявили желание сфотографироваться с экс-женой Джигарханяна. Пианистка показала свои лучшие качества, когда предложила режиссеру вернуть часть собственности, доставшейся ей после развода.Цымбалюк-Романовская может позволить себе радоваться на торжествах, поскольку является обеспеченной особой. Вся суета, скандалы и выяснения отношений с Джигарханяном остались позади, впереди только великолепное будущее и веселье.