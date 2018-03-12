ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Мнения

ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Уоринг выложил секретные снимки НЛО.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

Антивирус Касперского обнаружил «не убиваемый» вирус Фанаты словили Бузову на онанизме Поклонники Олега Табакова вспоминают 5 лучших фильмов с его участием Анфиса Чехова назвала признаки настоящего мужчины Apple может выпустить бюджетный MacBook уже этим летом Фанаты советуют Панину учить русский язык Анастасия Волочкова обнародовала «покаянное» письмо бывшего водителя Эксперты: 18 марта огромный астероид приблизится к Земле СБУ провело обыски у журналистов, поддерживающих страну-агрессора «Его время прошло»: Немецкий политик рассказал об отношении к Порошенко в ФРГ В Мордовии слепую женщину довели до слез продавцы магазина "Дом-2": Маргарита Овсянникова пообещала больше не разочаровывать фанатов
| | Красный наряд Цымбалюк-Романовской произвел фурор в Большом театре

Красный наряд Цымбалюк-Романовской произвел фурор в Большом театре

Сегодня, 15:11
Украинская пианистка, экс-супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская посетила церемонию торжественного вручения премии Bravo. Дама покорила сердца присутствующих в Большом театре своим нарядом.

Красный наряд Цымбалюк-Романовской произвел фурор в Большом театре

 

Цымбалюк-Романовская пришла на мероприятие в красном платье от Dolce & Gabbana стоимостью 70 тысяч рублей. На торжестве собрались «сливки общества» и звезды шоу-бизнеса. Украинская пианистка блистала и удивляла актеров своей лучезарной улыбкой. Красное платье Цымбалюк-Романовской произвело настоящий фурор в Большом театре. Многие знаменитости изъявили желание сфотографироваться с экс-женой Джигарханяна. Пианистка показала свои лучшие качества, когда предложила режиссеру вернуть часть собственности, доставшейся ей после развода.

Цымбалюк-Романовская может позволить себе радоваться на торжествах, поскольку является обеспеченной особой. Вся суета, скандалы и выяснения отношений с Джигарханяном остались позади, впереди только великолепное будущее и веселье.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Цымбалюк-Романовская снова надела свадебное платье
Цымбалюк-Романовская снова надела свадебное платье

Накануне Виталина Цымбалюк-Романовская стала героиней сразу двух шоу российского телевидения. На очередные съемки пианистка решила надеть свадебное платье, то

Цымбалюк-Романовская отметит Новый год в роскошных интерьерах с дизайнерской ёлкой
Цымбалюк-Романовская отметит Новый год в роскошных интерьерах с дизайнерской ёлкой

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена Армена Джигарханяна, отметит Новый год в роскошных интерьерах, с дизайнерской ёлкой. Снимки антуража она

Бывшая жена Джигарханяна впервые появилась на публике после скандального развода
Бывшая жена Джигарханяна впервые появилась на публике после скандального развода

Свою популярность пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская обрела после скандального развода со знаменитым актёром Арменом Джигарханяном. Долгое время после

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости