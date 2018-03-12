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| | Не одна Бузова: У Брэда Питта год не было секса

Не одна Бузова: У Брэда Питта год не было секса

Сегодня, 15:07
Секс-символ Голливуда решил в течение года вести здоровый образ жизни, заняться тренировками и медитацией, временно дав обет целибата, отказавшись от алкоголя. Своим заявлением красавчик-Брэд разбил множество сердец слабого пола во всем мире.

Не одна Бузова: У Брэда Питта год не было секса

 

54-летний продюсер с целью скорейшего разрешения психологических проблем, вызванных разводом с Анджелиной Джоли, дал себе обет безбрачия, серьезно задумавшись над своим духовным развитием. В течение всей взрослой жизни сердцеед находился в отношениях, а сейчас став одиноким хочет поступать так, как никогда не поступал раньше. Он начал правильно питаться и стараться вовсе не употреблять алкоголь.

Виной расторжению брака считают ссору между Брэдом и Анджелиной произошедшею в самолете, когда Питт будучи нетрезвым ударил своего ребенка. Это стало последней каплей терпения и в сентябре 2016 года Джоли развелась с мужем. С ее слов, она больше не могла примириться с его поведением, так как отец ее детей перестал справляться со своими обязанностями. Кинорежиссёр и сценарист, фотомодель и посол доброй воли ООН требовала полной опеки над детьми, но супругу удалось настоять на равноправии в воспитании шестерых детей - биологических: Шайла и близнецов Нокса и Вивьен, а также - приемных: камбоджийца Мэддокса, вьетнамца Пакса и эфиопки Захары.

Узнав о заявлении Брэда Питта социальные сети взорвались комментариями, в которых подписчики соревнуясь в остроумии давали свои советы. Среди них и советы по смене пола, и эгоизм касаемо других женщин. Мольбы одуматься, и вернутся в большой секс. Обвинения Анджелины, мол, с Джоли поживешь - еще не так поступишь и не на такое пойдешь. А также предположение, что жизнь с нею сильно повлияла на мужские достоинства красавчика-Брэда, и после этого любой будет вынужден пройти немалый восстановительный курс. Для кого-то такой поворот оказался неожиданностью, и они теперь встали перед дилеммой о ком мечтать в своих эротических снах.

Стоит отметить, что в последнее время СМИ перебирали кандидатуры представительниц слабого пола, и путались в догадках кому же из них все-таки отдаст предпочтение известный сердцеед. Но пока свое свободное сердце голливудский секс-символ решил не тревожить новыми умопомрачительными романами, лишив возможности обсудить это представителей журналистской братии.
Януш Серпнень
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