Грудь живет своей жизнью: Фанаты раскритиковали Решетову

Неудачная пластика, считают фолловеры. Модель Анастасия Решетова опубликовала в Instagram новое фото, которое стало причиной настоящего скандала в Сети. Пользователи обратили внимание на странную, выпирающую через джемпер, грудь первой вице-Мисс России 2014 года.

Домбровский Сергей

Решетова нередко радует поклонников снимками и рекомендует юзерам чаще заходить к ней на страницу. Но не слова привлекли внимание подписчиков. Зоркие фанаты заметили, что грудь модели разного размера и левая расположена выше правой. Данный факт стал причиной бурных обсуждений. По мнению поклонников, с грудью Решетовой что-то не так. Некоторые рекомендуют девушке не обращать внимание на критику и называют ее красавицей.Одна из фанаток поделилась с участниками виртуального сообщества секретами похудения. Однако главной темой обсуждения подписчиков стала грудь Решетовой. По словам юзеров, молочные железы манекенщицы разной длины и это озадачило некоторых пользователей. Многие хотят знать, каким образом получился такой конфуз.