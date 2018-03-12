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| | Грудь живет своей жизнью: Фанаты раскритиковали Решетову

Грудь живет своей жизнью: Фанаты раскритиковали Решетову

Сегодня, 14:50
Неудачная пластика, считают фолловеры. Модель Анастасия Решетова опубликовала в Instagram новое фото, которое стало причиной настоящего скандала в Сети. Пользователи обратили внимание на странную, выпирающую через джемпер, грудь первой вице-Мисс России 2014 года.

Грудь живет своей жизнью: Фанаты раскритиковали Решетову

 

Решетова нередко радует поклонников снимками и рекомендует юзерам чаще заходить к ней на страницу. Но не слова привлекли внимание подписчиков. Зоркие фанаты заметили, что грудь модели разного размера и левая расположена выше правой. Данный факт стал причиной бурных обсуждений. По мнению поклонников, с грудью Решетовой что-то не так. Некоторые рекомендуют девушке не обращать внимание на критику и называют ее красавицей.

Одна из фанаток поделилась с участниками виртуального сообщества секретами похудения. Однако главной темой обсуждения подписчиков стала грудь Решетовой. По словам юзеров, молочные железы манекенщицы разной длины и это озадачило некоторых пользователей. Многие хотят знать, каким образом получился такой конфуз.
Домбровский Сергей
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