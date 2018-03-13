ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Мнения

ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Уоринг выложил секретные снимки НЛО.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

Учёные вычислили, когда человечество познакомится с инопланетянами Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей Солистка SEREBRO рассказала подписчикам о своей влюблённости Создатели «Очень странных дел» извинились за сексизм Антивирус Касперского обнаружил «не убиваемый» вирус Фанаты словили Бузову на онанизме Поклонники Олега Табакова вспоминают 5 лучших фильмов с его участием Анфиса Чехова назвала признаки настоящего мужчины Apple может выпустить бюджетный MacBook уже этим летом Фанаты советуют Панину учить русский язык Анастасия Волочкова обнародовала «покаянное» письмо бывшего водителя Эксперты: 18 марта огромный астероид приблизится к Земле
| | Шэрон Стоун продемонстрировала на безымянном пальце новое кольцо

Шэрон Стоун продемонстрировала на безымянном пальце новое кольцо

Сегодня, 00:30
Шэрон Стоун появилась на пляже в Майами с новым бой-френдом, и все любопытные увидели на ее безымянном пальце новое колечко с бриллиантом. Пара ни от кого не скрывалась и потому попала в скрытые объективы папарацци.

Шэрон Стоун продемонстрировала на безымянном пальце новое кольцо

 

60-летняя Шерон Стоун, которая воспитывает сразу трех приемных детей, состояла два раза в официальном браке и пережила целый ряд скандальных романов. Однако звезда «Основного инстинкта» так и никогда не была счастлива в личной жизни. Многие поклонники надеются, что нынешняя связь голливудской кинодивы наконец-то, завершит ее долгий марафон в поисках семейного счастья. Репортерам удалось узнать, что избранником Шерон стал 41-летний бизнесмен из Италии Анджело Боффа.

Впервые влюбленная пара появилась на вечеринке у своих друзей год назад, но тогда мало кто обратил на них внимание, так как они быстро скрылись из толпы гостей. В этот раз Шерон и Анджело совершенно не скрывали своих романтических отношений. Их объятия, поцелуи и взгляды стали достоянием широкой публики.

В социальных сетях комментаторы по-доброму отнеслись к позднему роману увядающей звезды, все надеются, что романтические отношения плавно перерастут в крепкую семью.
Сергей Денисов
Новости по теме
Шэрон Стоун опубликовала
Шэрон Стоун опубликовала "жаркое" видео

Известная голливудская звезда телеэкранов Шерон Стоун опубликовала "горячее" видео. В свои 59 лет актриса не перестает удивлять прекрасным внешним видом и

Шэрон Стоун встречается с 38-летним бизнесменом
Шэрон Стоун встречается с 38-летним бизнесменом

Горячо любимый голливудскими красотками сердцеед и бизнесмен Ник Лоеб недавно расстался с Софией Вергарой, но для него это не стало помехой, чтобы закрутить

56-летняя Шэрон Стоун появилась без бюстгальтера
56-летняя Шэрон Стоун появилась без бюстгальтера

Уже не один раз звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун говорила, что не считает себя эталоном красоты, однако также она не собирается обращаться к

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости