Шэрон Стоун продемонстрировала на безымянном пальце новое кольцо

Шэрон Стоун появилась на пляже в Майами с новым бой-френдом, и все любопытные увидели на ее безымянном пальце новое колечко с бриллиантом. Пара ни от кого не скрывалась и потому попала в скрытые объективы папарацци.

Сергей Денисов

60-летняя Шерон Стоун, которая воспитывает сразу трех приемных детей, состояла два раза в официальном браке и пережила целый ряд скандальных романов. Однако звезда «Основного инстинкта» так и никогда не была счастлива в личной жизни. Многие поклонники надеются, что нынешняя связь голливудской кинодивы наконец-то, завершит ее долгий марафон в поисках семейного счастья. Репортерам удалось узнать, что избранником Шерон стал 41-летний бизнесмен из Италии Анджело Боффа.Впервые влюбленная пара появилась на вечеринке у своих друзей год назад, но тогда мало кто обратил на них внимание, так как они быстро скрылись из толпы гостей. В этот раз Шерон и Анджело совершенно не скрывали своих романтических отношений. Их объятия, поцелуи и взгляды стали достоянием широкой публики.В социальных сетях комментаторы по-доброму отнеслись к позднему роману увядающей звезды, все надеются, что романтические отношения плавно перерастут в крепкую семью.