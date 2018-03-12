"Дом-2": Маргарита Овсянникова пообещала больше не разочаровывать фанатов

Участница проекта «Дом-2» Маргарита Овсянникова опубликовала в Instagram новое видео, на котором она запечатлена с большим слоем косметики на лице. Ролик актриса подписала словами: «Я молодая и могу делать глупости, на ошибках учатся. Обещаю больше не разочаровывать фанатов».

Маргарита Овсянникова призналась в любви поклонникам. Пользователи рекомендуют девушке применять меньше косметики, пока позволяет возраст, а больше полагаться на природную красоту. Когда дама станет старше, тогда можно скрывать недостатки внешности под макияжем, а сейчас нужно наслаждаться жизнью и не думать о старости. Мнения подписчиков относительно косметики на лице звезды шоу «Дом-2» разделились.

Домбровский Сергей

Одни поддерживают девушку и полагают, что она стала еще более красивой, другие критикую леди и называют «крашеной куклой». Некоторые увидели схожесть Овсянниковой с Дарьей Пынзарь. Поклонники желают даме найти такого человека, который примет ее со всеми недостатками, выделит из толпы красавиц и назовет особенной. Именно с этим мужчиной Овсянникова должна связать свою жизнь.