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| | Боню в купальнике попросили больше не худеть

Боню в купальнике попросили больше не худеть

Сегодня, 13:43
Виктория Боня, которая постоянно ведет отчет о своем отдыхе в Таиланде на своей странице в Instagram, показала новый купальник. Знаменитость спросила мнения подписчиков насчет своей обновки - одобряют ли они такую вещь. Действительно, модель весьма оригинальная и помимо шорт и закрытого лифа включает две полосы, одна из которых переходит в короткий рукав с одной стороны.

 

Боню в купальнике попросили больше не худеть

 

Пользователи с удовольствием высказались на этот счет, как обычно написав комплименты красавице Боне и даже сравнив ее с молодой Анджелиной Джоли. Часть подписчиков одобрила купальник, назвав его интересным, но посетовала, что «сделав грудь», знаменитость может себе позволить и более открытые вещи. Правда, их обеспокоила худоба Виктории, которую они сочли чрезмерной, и попросили Боню прекратить истязать себя диетами. Особенно им бросились в глаза руки знаменитости, на которых даже проступили вены.

Руки Виктории, кстати, обсуждали и в комментариях к другой ее фотографии, на которой она сидит за столиком, с аппетитом поедая тропические фрукты. Но внимание пользователей привлекло не белое платье Бони или экзотический цветок в ее волосах, а именно руки, которые оказались на переднем плане. Подписчики отметили, что как бы молодо ни выглядела звезда, ухаживая за своим лицом, телом и волосами, но руки определенно выдают ее возраст. Особенно внимательные высказали раздражение от неаккуратного маникюра Бони, они посоветовали Виктории вовремя делать коррекцию, чтобы на ее ногтях всегда красовался свежий лак - ведь выглядеть на все сто ее обязывает статус. Другие же заявили, что возраст здесь не имеет значения, когда вследствие такой конституции, руки у человека, сами по себе, худые и жилистые. Кто-то из комментаторов даже в шутку сравнил руки Бони с ногами Волочковой.

Одни подписчики порекомендовали Боне срочно заняться косметологическими процедурами для исправления ситуации с руками, потому что у них сложилось ощущение, что это фотошоп, и Боне просто «приделали» не ее руки. А другие, наоборот, заявили, что это не фотошоп, потому что тогда Боня, по обыкновению, отредактировала бы свою внешность до идеала.

Фанаты поблагодарили Викторию за то, что она постоянно радует их своими снимками. Кстати, на одном из свежих фото Боня продемонстрировала трюк, который она посоветовала не повторять без специальной подготовки. Знаменитость сделала стойку на голове на доске для серфинга. В подписи к фото она отметила, что так как доска находится в движении, то такое упражнение чревато травмой позвоночника.
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