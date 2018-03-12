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| | В Сеть попал снимок оголенных ягодиц Ким Кардашьян

В Сеть попал снимок оголенных ягодиц Ким Кардашьян

Сегодня, 13:13
Светская львица и американская фотомодель Ким Кардашьян в очередной раз засветила свои оголенные ягодицы. На этот раз снимок понравился интернет-пользователям, который в Instagram набрал почти 2 миллиона «лайков».

В Сеть попал снимок оголенных ягодиц Ким Кардашьян

 

37-летняя Ким Кардашьян в Сеть выложила снимок, где она с задумчивым взглядом смотрит в окно, при этом сидит в облегающем гольфе и в достаточно откровенном нижнем белье. Поклонники оценили фотографию Кардашьян, посчитав её самым приличным кадром в белье из всех, которые присутствуют в Instagram звезды реалити-шоу.

В Сеть попал снимок оголенных ягодиц Ким Кардашьян

 

Напомним, недавно американские известные таблоиды распространили информацию о том, что Ким Кардашьян серьезно решила разводиться со своим третьим супругом Канье Уэстом, с которым воспитывает троих детей. Пара официально поженилась в 2014 году.
Светлана Славянская
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