В Сеть попал снимок оголенных ягодиц Ким Кардашьян

Светская львица и американская фотомодель Ким Кардашьян в очередной раз засветила свои оголенные ягодицы. На этот раз снимок понравился интернет-пользователям, который в Instagram набрал почти 2 миллиона «лайков».

37-летняя Ким Кардашьян в Сеть выложила снимок, где она с задумчивым взглядом смотрит в окно, при этом сидит в облегающем гольфе и в достаточно откровенном нижнем белье. Поклонники оценили фотографию Кардашьян, посчитав её самым приличным кадром в белье из всех, которые присутствуют в Instagram звезды реалити-шоу.

Светлана Славянская