Кети Топурия призналась, что зависима от купальников

Солистка коллектива «А’Студио» Кети Топурия выступила перед подписчиками с признанием в том, что она страдает от «купальникомании». По ее личному признанию, она просто не в силах сдерживаться от покупки очередной откровенной детали для своего гардероба. Поклонников это, конечно же, не расстраивает, учитывая то, что Кети - девушка красивая и фигуристая и нередко публикует откровенные фото.

Николай Офицеров

31-летняя солистка «А’Студио» не может объяснить, с чем же связано желание постоянно покупать себе новый купальник, но фанаты убеждены в том, что Топурия любит показывать свои достоинства своим подписчикам. Иначе, как еще можно объяснить факт того, что в гардеробе Топурии накопилось уже более 55 купальников, которые она, при этом, почти не носит. Сама Кети признается в том, что использует лишь три комплекта, а остальные пылятся в шкафах. Для знаменитости это является, в некотором роде, проблемой.Также певица признается, что аналогичные затруднения испытывает с женскими сумочками, которые она покупает и постоянно складирует в своем гардеробе, от чего их накопилось уже большое множество.