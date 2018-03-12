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| | Кети Топурия призналась, что зависима от купальников

Кети Топурия призналась, что зависима от купальников

Вчера, 22:40
Солистка коллектива «А’Студио» Кети Топурия выступила перед подписчиками с признанием в том, что она страдает от «купальникомании». По ее личному признанию, она просто не в силах сдерживаться от покупки очередной откровенной детали для своего гардероба. Поклонников это, конечно же, не расстраивает, учитывая то, что Кети - девушка красивая и фигуристая и нередко публикует откровенные фото.

Кети Топурия призналась, что зависима от купальников

 

31-летняя солистка «А’Студио» не может объяснить, с чем же связано желание постоянно покупать себе новый купальник, но фанаты убеждены в том, что Топурия любит показывать свои достоинства своим подписчикам. Иначе, как еще можно объяснить факт того, что в гардеробе Топурии накопилось уже более 55 купальников, которые она, при этом, почти не носит. Сама Кети признается в том, что использует лишь три комплекта, а остальные пылятся в шкафах. Для знаменитости это является, в некотором роде, проблемой.

Также певица признается, что аналогичные затруднения испытывает с женскими сумочками, которые она покупает и постоянно складирует в своем гардеробе, от чего их накопилось уже большое множество.
Николай Офицеров
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