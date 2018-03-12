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| | В Таиланде Виктория Боня показала грудь

В Таиланде Виктория Боня показала грудь

Сегодня, 12:57
Откровенную фотосессию в бикини знаменитая бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Виктория Боня устроила в Таиланде, где сейчас находится. Знаменитость не забывает публиковать снимки с отдыха, среди которых есть и откровенные. На одном из снимков Боня показала грудь.

В Таиланде Виктория Боня показала грудь

 

Ведущая так радовалась предстоящему отлету, что веселиться начала еще в самолете. Соответствующее видео Виктория опубликовала на своей странице в Instagram. На записи показано, как девушка исполняет зажигательный танец собственной разработки, в котором присутствовали элементы тверка. Отметим, до Таиланда знаменитость отдыхала в Голландии, а после с дочерью Анжеликой отправилась на курорт в Куршавель.

 

Сейчас Виктория Боня вместе со своими подругами зажигает на берегах Таиланда. Однако она не забыла порадовать своих подписчиков «горячими» фотографиями, на которых изображена в различных купальниках, в хорошем свете подчеркивающими достоинства фигуры знаменитости. На одной из таких фото поклонники заметили, что верх бикини еле прикрывает сексуальную грудь девушки.

Несмотря на все нюансы, поклонники остались в восторге от публикаций. Однако были и такие, которые после просмотра снимков и видео пришли к выводу, что Виктория Боня сделала коррекцию груди, а также вставила силиконовые импланты. Дело в том, что на одном из роликов прекрасно видно, что зона декольте очень изменилась, если сравнивать по более ранним публикациям.
Анна Котова
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