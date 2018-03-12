Алексей Панин развращает малолетнюю дочь эротикой

Воспитание, которое Алексей Панин дает своей дочери Нюсе у многих вызывает вполне закономерные вопросы. После недавней публикации в социальных сетях, этих вопросов может стать еще больше, ведь актер показывает дочери самую настоящую эротику.

Николай Офицеров

Внимательные подписчики увидели портрет с обнаженными женщинами на заднем плане фотографии, на которой Нюся разбирается с подаренным отцом гироскутером в честь 8 марта.В комментариях на Панина в очередной раз взъелись поклонники, рассказывая о том, что с тем воспитанием, что он дает девочке, ребенок не сможет вырасти достойным человеком. Фолловеры заявили, что таким образом актер развращает дочь. Другие же, напротив, призывают остальных не быть такими ханжами, ведь обнаженные женщины на картине явно являются произведением искусства, а потому Панин, хоть и не совсем стандартно, но приучает дочку к прекрасному.Сам же Алексей заявления фанатов никак не прокомментировал, потому как неоднократно говорил о том, что сам прекрасно знает воспитывать своего ребенка, а потому в чужом мнении не нуждается.