Во время донецкого выступления Митя Фомин исполнил тверк

10 марта в Донецке, который является столицей самопровозглашенной ДНР, провел выступление отечественный исполнитель Митя Фомин. Помимо песен, которые публика часто слышала, артист исполнил композицию «Катюша» вместе с залом.

Анна Котова

После того, как выступление завершилось, зрители стали между собой делиться впечатлениями. Женщинам понравилось не только исполнение хитов, но и то, как певец танцует. Одна из поклонниц рассказала, что певец очень талантливый, однако больше всего впечатлений и эмоций оставил тверк, который исполнил Митя.Отметим, что во время всего выступления исполнитель танцевал, а в середине концерта его поддержали и женщины из зала, зарядившись его позитивом.Ранее сообщалось, что власти Украины запретили Мите Фомину въезжать на территорию Украины в течение трех лет. Причиной для запрета послужило высказывание артиста во время выступления во Львове. На концерте Фомин заявил, что Крым – это российская территория.