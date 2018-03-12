16-летняя звезда «Папиных дочек» отказалась от своей фамилии

16-летняя российская актриса Екатерина Старшова, ставшая популярной после исполнения роли Полины Васнецовой в фильме «Папины дочки», сообщила поклонникам, что ее аккаунт в Instagram заблокировали навсегда. Звезда завела новый профиль с ником icheva k.

Домбровский Сергей

Старшова просит не искать смысл в том, что она изменила инициалы. Просто юная актриса не желает появляться в Сети под собственной фамилией. Звезда «Папиных дочек» немного обиделась на администраторов Instagram, но она девушка не гордая и готова начать всё сначала. Юная леди приглашает друзей на новый профиль и обещает публиковать на своей странице много интересных материалов.Старшова просит пользователей не оставлять под ее фотографиями и видео комментарии с матерными словами, не разжигать межнациональную рознь, не высказываться по поводу религиозных предпочтений, поскольку это чревато оскорблениями, лояльно относиться к представителям различных рас и так далее. На своей странице «ВКонтакте» юная актриса оставила короткий пост: «Как оказалось, мой профиль в Instagram удален навсегда. У меня всё».