ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Мнения

ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Уоринг выложил секретные снимки НЛО.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

СБУ провело обыски у журналистов, поддерживающих страну-агрессора «Его время прошло»: Немецкий политик рассказал об отношении к Порошенко в ФРГ В Мордовии слепую женщину довели до слез продавцы магазина "Дом-2": Маргарита Овсянникова пообещала больше не разочаровывать фанатов Трампа-младшего высмеяли в Сети из-за мема "Северный Флот" проведет уникальный концерт памяти Михаила Горшенёва Алексей Панин развращает малолетнюю дочь эротикой 16-летняя звезда «Папиных дочек» отказалась от своей фамилии «Мегафон» существенно изменит тарифы для абонентов из России Ученые: Секс в старости является лучшим лекарством от маразма Появилось видео испытаний снарядов «Краснополь» Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет весной
| | 16-летняя звезда «Папиных дочек» отказалась от своей фамилии

16-летняя звезда «Папиных дочек» отказалась от своей фамилии

Сегодня, 12:27
16-летняя российская актриса Екатерина Старшова, ставшая популярной после исполнения роли Полины Васнецовой в фильме «Папины дочки», сообщила поклонникам, что ее аккаунт в Instagram заблокировали навсегда. Звезда завела новый профиль с ником icheva k.

16-летняя звезда «Папиных дочек» отказалась от своей фамилии

 

Старшова просит не искать смысл в том, что она изменила инициалы. Просто юная актриса не желает появляться в Сети под собственной фамилией. Звезда «Папиных дочек» немного обиделась на администраторов Instagram, но она девушка не гордая и готова начать всё сначала. Юная леди приглашает друзей на новый профиль и обещает публиковать на своей странице много интересных материалов.

Старшова просит пользователей не оставлять под ее фотографиями и видео комментарии с матерными словами, не разжигать межнациональную рознь, не высказываться по поводу религиозных предпочтений, поскольку это чревато оскорблениями, лояльно относиться к представителям различных рас и так далее. На своей странице «ВКонтакте» юная актриса оставила короткий пост: «Как оказалось, мой профиль в Instagram удален навсегда. У меня всё».
Домбровский Сергей
Новости по теме
16-летняя звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова сменила имидж
16-летняя звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова сменила имидж

Российская актриса Екатерина Старшова поменяла имидж. Она сфотографировалась без макияжа и с новой прической.

Пуговка из
Пуговка из "Папиных дочек" призналась в запретном желании

Актриса Екатерина Старшова, известная по роли Полины Васнецовой в комедийном российском сериале «Папины дочки», призналась поклонникам в ролике, опубликованном

Звезда «Папиных дочек» Катя Старшова отказывается быть актрисой
Звезда «Папиных дочек» Катя Старшова отказывается быть актрисой

Одна из главных героинь некогда популярного сериала «Папины дочки» Катя Старшова заявила о намерении отказаться от актерской карьеры. Юная артистка,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости