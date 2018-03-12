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| | Ева Лонгория продемонстрировала поклонникам «беременный» живот

Ева Лонгория продемонстрировала поклонникам «беременный» живот

Сегодня, 12:11
В скором времени 42-летняя голливудская актриса Ева Лонгория станет мамой. Именно поэтому артистка решила поделиться со своими поклонниками радостью, опубликовав фото округлившегося живота.

Ева Лонгория продемонстрировала поклонникам «беременный» живот

 

Сейчас знаменитость счастлива как никогда в жизни, однако есть некоторые вещи, которые огорчают артистку. Так она постоянно вспоминает свою прекрасную и тонкую талию, и это заставляет Еву грустить. Дело в том, что актриса печалится, что не может носить одежду, которая до недавнего времени приносила радость и прекрасно облегала ее формы. Теперь она носит только специальные леггинсы для беременных, а также просторные туники, которые будут сопровождать ее до самых родов. Однако Лонгория не перестает ждать того дня, когда сможет снова надеть любимые джинсы.

Ева Лонгория продемонстрировала поклонникам «беременный» живот

 

Отметим, что об интересном положении Ева Лонгория поведала общественности еще в начале нынешнего года. Однако слухи о беременности начали распространяться еще прошлой осенью. У супруга Евы есть трое детей от первого брака, которых она помогает растить и воспитывать, так что артистка уже набралась некоторого опыта в этом вопросе. Знаменитость поведала, что ожидает появления мальчика, однако пара пока не придумала для малыша имени.
Анна Котова
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