"Поступок настоящего мужчины": Подписчики Киркорова оценили его преданность Пугачевой

Филипп Киркоров в своем Instagram разместил видеоролик, анонсирующий праздничный концерт, в который превратился традиционный праздник, проводимый Пугачевой каждый год в первое воскресенье марта. Алла Борисовна еще более 50 лет назад придумала музыкальную встречу артистов в этот день, назвав ее «Праздник желтых цветов». Обычно в конце вечера Примадонна объявляет, что разрешает весну. Концерт состоявшийся 4 марта, будет транслироваться сегодня вечером, о чем сообщил поп-король на своей странице, и пригласил всех подписчиков присоединиться к просмотру.

Пользователи по-разному отреагировали на празднество звезд - одни поинтересовались, во сколько можно увидеть выпуск программы на ТВ, а другие с раздражением заявили, что Пугачева возомнила себя чуть ли не богом, которому дано право разрешать или не разрешать приход весны. Хейтеры также настоятельно рекомендовали знаменитостям передавать деньги на благие дела - в помощь больным детям и другим нуждающимся, чем устраивать такие празднества. Фанаты заявили, что Пугачева и занимается благотворительностью, просто не афиширует, чтобы еще и за это не получить упреков. Но недоброжелатели не унимались, предъявляя претензии Примадонне за ее постоянно недовольный вид, отсутствие улыбки и надменность, где бы она ни появилась. Они посоветовали Пугачевой отправляться уже на пенсию, если всевозможные выходы в свет даются ей тяжело.Поклонники отметили, что Киркоров по-прежнему испытывает чувства к Примадонне, и это вызвало у них сочувствие. Фанаты пожелали своему кумиру как можно скорее обрести уже, наконец, свое счастье. Подписчики также высказали огромное уважение поп-королю за то, что он был столь любезен, что предоставил свой клуб для празднования торжества, устраиваемого бывшей супругой и даже провел весь банкет за собственный счет.Хейтеры даже в шутку призвали сообщить уже, наконец, Пугачевой, что весне не нужно ее разрешение, чтобы вступить в свои права, а в такие игры не играют уже даже в детском саду. Сторонники Примадонны заступились за Пугачеву, сказав, что не стоит воспринимать этот праздник, как нечто официальное, ведь название шуточное, а сам праздник - лишь повод собрать друзей. Тем более, что в разных семьях, например, имеются свои традиции, и никто за них никого не упрекает.