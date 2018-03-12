Дженнифер Энистон не была замужем за Джастином Теру из-за Нью-Йорка

Никто и не сомневался в том, что развод Джастина Теру и Дженнифер Энистон, со временем обретет скандальные черты. На данный момент адвокаты вовсе ставят под вопрос, а был ли союз закреплен юридически, а потому и говорить о том, что полагается Энистон и Теру после развода пока проблематично.

Николай Офицеров

Энистон вместе со своим возлюбленным сыграла свадьбу в 2015 году, однако для того, чтобы их брак был зафиксирован официально, они должны были получить юридически заверенную лицензию на регистрацию отношений в Калифорнии.Как только Джастин и Дженнифер объявили о том, что приняли решение о расставании спустя два года супружеской жизни, репортеры попытались установить, а заключался ли между ними брачный контракт. Это помогло сделать прогноз о том, насколько затяжным и скандальным будет развод. Актриса, естественно, значительно богаче своего супруга. Состояние Теру оценивается в 20 миллионов долларов против 220 миллионов у Джен. Даже если начнется процедура разделения совместно нажитого имущества, то Энистон, конечно же, окажется в существенном проигрыше и подобная ситуация ее, естественно, не устроит.Мэрия Калифорнии преподнесла несколько неожиданный сюрприз. Накануне свадьбе, что прошла в особняке Дженнифер в Лос-Анджелесе в 2013 году, Джастину, как жителю Нью-Йорка, следовало получить лицензию на заключение брака в Калифорнии. Доказательства, указывающего на то, что он ее получил, так и не обнаружилось. Без данной бумаги замужество Дженнифер это чистой воды фикция.