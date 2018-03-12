Лариса Гузеева вступилась за звезду «Ворониных» после фото с "уточками"

Лариса Гузеева сделала фото с Юлией Куварзиной в стиле "уточек", после чего на них обрушился шквал критики. Популярная актриса и телеведущая шоу «Давай поженимся» своих не бросает в трудной ситуации. Она заступилась за главную героиню телесериала «Воронины» и дала жесткий отпор всем злопыхателям в социальной сети.

Сергей Денисов

Юлия Куварзина обладает пышными формами, что не мешает актрисе успешно строить и творческую карьеру, и личную жизнь. Она недавно стала резко худеть и вдруг сделалась еще более привлекательной. Многочисленные фото на своей страничке в социальных сетях и комплименты, получаемые от комментаторов, приятно бодрили девушку.Однако один снимок с неудачного ракурса уничтожил блаженную эйфорию Куварзиной. На фото она предстала перед поклонниками в прежних пышных формах и разочаровала многих. Посыпались упреки в обмане, использовании фотошопа и примитивного монтажа. Девушка удалила фотографию в тот же день, но было уже поздно.Вокруг актрисы завязалась дискуссия на маргинальной линии приличия. Это повергло Юлию Куварзину в состояние поверхностного стресса. Неизвестно, чем бы все закончилось, но за девушку заступилась сама Лариса Гузеева, которая осадила самых ретивых злопыхателей и обвинила их в «весеннем обострении».Она сфотографировалась с молодой актрисой в полный рост и демонстративно выложила фото в сеть.