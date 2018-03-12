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| | Моя девочка: Гуф публично показал свое отношение к Кети Топурии

Моя девочка: Гуф публично показал свое отношение к Кети Топурии

Сегодня, 11:35
Слухи вокруг имени популярного рэп-исполнитель Гуфа и 31-летней солистки группы «А-Студио» Кети Топурия постоянно расширяются, получая косвенные подтверждения. Недавно певец назвал Топурию «своей девочкой» в публичной переписке в соцсети Instagram.

Моя девочка: Гуф публично показал свое отношение к Кети Топурии

 

На своей официальной странице Гуф сделал это личное признание, на которое певица ответила двусмысленным смайликом в форме сердечка. Эта публичная переписка заставила фанатов в очередной раз увериться в тайном романе между звездами, который они, по непонятной причине, продолжают скрывать, несмотря на различные доказательства.

По слухам, романтические отношения между Гуфом и Кети Топурией спровоцировали ее развод с супругом Львом Гейхманом, от которого она родила дочь Оливию. Имя рэпера якобы даже упоминалось в качестве ее нового избранника в документах во время бракоразводного процесса.
Пойда Анна
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