Моя девочка: Гуф публично показал свое отношение к Кети Топурии

Слухи вокруг имени популярного рэп-исполнитель Гуфа и 31-летней солистки группы «А-Студио» Кети Топурия постоянно расширяются, получая косвенные подтверждения. Недавно певец назвал Топурию «своей девочкой» в публичной переписке в соцсети Instagram.

Пойда Анна

На своей официальной странице Гуф сделал это личное признание, на которое певица ответила двусмысленным смайликом в форме сердечка. Эта публичная переписка заставила фанатов в очередной раз увериться в тайном романе между звездами, который они, по непонятной причине, продолжают скрывать, несмотря на различные доказательства.По слухам, романтические отношения между Гуфом и Кети Топурией спровоцировали ее развод с супругом Львом Гейхманом, от которого она родила дочь Оливию. Имя рэпера якобы даже упоминалось в качестве ее нового избранника в документах во время бракоразводного процесса.