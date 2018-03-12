Победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос стала мамой во второй раз

7 марта Виктория Райдос, победительница 16 сезона «Битвы экстрасенсов» и участница проекта «Экстрасенсы ведут расследование. Битва сильнейших», стала мамой во второй раз. У них с супругом родился сын.

Роды проходили в клинике Санкт-Петербурга. Малыш и его мама чувствуют себя хорошо и уже отправились домой. Это второй ребенок в семье 35-летней потомственной ведьмы. У Виктории и ее мужа Василия уже есть четырехлетняя дочь Варя. Известно, что мальчик родился с весом 3870 граммов, а рост новорожденного составил 53 см.По словам колдуньи, о том, чтобы рожать за границей, они даже не думали. Райдос придерживается мнения, что роды должны проходить там, где живешь. Экстрасенс отметила, что Россия также имеет хороших врачей и здесь есть все условия.Виктория Райдос запомнилась зрителям своей грубоватой внешностью, черным обликом и серьезным видом. Несмотря на это, у Виктории много фанатов, которые постоянно наблюдают за жизнью любимой ведьмой.