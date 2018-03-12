ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

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Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

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Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

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| | Победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос стала мамой во второй раз

Победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос стала мамой во второй раз

Сегодня, 11:37
7 марта Виктория Райдос, победительница 16 сезона «Битвы экстрасенсов» и участница проекта «Экстрасенсы ведут расследование. Битва сильнейших», стала мамой во второй раз. У них с супругом родился сын.

Победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос стала мамой во второй раз

 

Роды проходили в клинике Санкт-Петербурга. Малыш и его мама чувствуют себя хорошо и уже отправились домой. Это второй ребенок в семье 35-летней потомственной ведьмы. У Виктории и ее мужа Василия уже есть четырехлетняя дочь Варя. Известно, что мальчик родился с весом 3870 граммов, а рост новорожденного составил 53 см.

По словам колдуньи, о том, чтобы рожать за границей, они даже не думали. Райдос придерживается мнения, что роды должны проходить там, где живешь. Экстрасенс отметила, что Россия также имеет хороших врачей и здесь есть все условия.

Виктория Райдос запомнилась зрителям своей грубоватой внешностью, черным обликом и серьезным видом. Несмотря на это, у Виктории много фанатов, которые постоянно наблюдают за жизнью любимой ведьмой.
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