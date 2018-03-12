Телеведущая Яна Кошкина состарилась раньше своей матери

Телеведущая Яна Кошкина похвасталась в Instagram новым снимком, где познакомила поклонников со своей матерью. Кроме того, самокритичная Кошкина заявила, что состарилась раньше своей родительницы.

Яна Кошкина обновила свой аккаунт в Instagram и показала свою молодую мать. Поклонники изначально не поверили, что мать 27-летней взрослой девушки может выглядеть настолько свежо и молодо. Сама Яна в шутку отметила, что на данном снимке она действительно выглядит немного старше своих лет.

Светлана Славянская

«Нет, но мама реально молодо выглядит, в чем секрет не пойму», «Нет, вообще разные и насчёт моложе это погорячилась», «Яна, а попробуйте с мамой сделать одинаковый макияж и причёску. Вот тогда и посмотрим!», «Мама выглядит замечательно!», «Мама? Я думал сестра или подруга на крайний случай», «И потому что мама не качает губы, поэтому выглядит моложе, да и цвет волос светлый всегда молодит», - утверждают интернет-пользователи.