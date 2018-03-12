Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

Ученые: Секс в старости является лучшим лекарством от маразма Появилось видео испытаний снарядов «Краснополь» Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет весной Nokia 9 получит встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев Священник из Армении раскрыл тайну о схождении Благодатного огня Очки лишние: На обнаженную Водонаеву в ванне взъелись поклонники Юлия Самойлова выступит на «Евровидении-2018» с песней I Won't Break В Шереметьево врачи констатировали смерть пассажира Киллер из ореховской группировки рассказал, как он испытал кайф после первого убийства Жителям Солсбери советуют продезинфицировать вещи из-за отравления Скрипаля Путин рассказал, чего он не простит никогда Лекарство от старости попадет в аптеки России через 3 года
| | Телеведущая Яна Кошкина состарилась раньше своей матери

Телеведущая Яна Кошкина состарилась раньше своей матери

Сегодня, 11:16
Телеведущая Яна Кошкина похвасталась в Instagram новым снимком, где познакомила поклонников со своей матерью. Кроме того, самокритичная Кошкина заявила, что состарилась раньше своей родительницы.

Телеведущая Яна Кошкина состарилась раньше своей матери

 

Яна Кошкина обновила свой аккаунт в Instagram и показала свою молодую мать. Поклонники изначально не поверили, что мать 27-летней взрослой девушки может выглядеть настолько свежо и молодо. Сама Яна в шутку отметила, что на данном снимке она действительно выглядит немного старше своих лет.

Телеведущая Яна Кошкина состарилась раньше своей матери

 

«Нет, но мама реально молодо выглядит, в чем секрет не пойму», «Нет, вообще разные и насчёт моложе это погорячилась», «Яна, а попробуйте с мамой сделать одинаковый макияж и причёску. Вот тогда и посмотрим!», «Мама выглядит замечательно!», «Мама? Я думал сестра или подруга на крайний случай», «И потому что мама не качает губы, поэтому выглядит моложе, да и цвет волос светлый всегда молодит», - утверждают интернет-пользователи.
Светлана Славянская
Новости по теме
Мама Курбана Омарова выглядит моложе сына
Мама Курбана Омарова выглядит моложе сына

Мама Курбана Омарова выглядит моложе сына. Фотографию своей матери бизнесмен и супруг Ксении Бородиной опубликовал в День Матери на своей странице в соцсети.

Мама Виктории Лопыревой выглядит моложе дочери
Мама Виктории Лопыревой выглядит моложе дочери

Модель Виктория Лопырева выложила на личном аккаунте в социальной сети Instagram фотоснимок, на котором звезда позирует вместе со своей мамой. Фанаты решили,

Лопырева шокировала всех фотографией со своей мамой
Лопырева шокировала всех фотографией со своей мамой

Телеведущая Виктория Лопырева, чтобы отвлечь внимание от скандальной ситуации в аэропорту, опубликовала в сети снимок со своей матерью. Общественность была в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости