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| | «Ты же мать!»: Эвелина Блёданс засветила большую грудь в белом купальнике

«Ты же мать!»: Эвелина Блёданс засветила большую грудь в белом купальнике

Сегодня, 10:35
Знаменитая телеведущая и артистка Эвелина Блёданс решила призвать теплую весну архивом своих летних снимков. Однако поклонники не оценили «горячие» фото знаменитости в купальнике и призвали вести себя скромнее.

«Ты же мать!»: Эвелина Блёданс засветила большую грудь в белом купальнике

 

48-летняя Эвелина Блёданс может позволить себе в личном микроблоге публиковать снимки в достаточно откровенном купальнике. И если они поклонники восхитились фигурой и упругой грудью знаменитости, то другие посчитали, что Блёданс не стоит так явно выставлять себя напоказ, даже если она является свободной женщиной.

«Простите, не слишком ли откровенно??? Зачем?», «Фоточка очень сексуальная», «Для матери двоих детей очень неприлично», «Эвелина, все знают о вашей хорошей фигуре. Но зачем так раздеваться?», «Эвелина, уберите фото, слишком откровенно», - заявили фолловеры Блёданс в Instagram.
Светлана Славянская
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