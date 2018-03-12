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Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

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| | Евгений Осин «осыпал» внебрачную дочь дорогими подарками

Евгений Осин «осыпал» внебрачную дочь дорогими подарками

Сегодня, 10:37
Популярный российский музыкант Евгений Осин, оказавшийся в эпицентре скандала после признания о наличии у него 12-летней внебрачной дочери Анастасии, сообщил о намерении жениться на ее матери, продюсере Елене Годуновой, дабы избежать формальностей с удочерением. Сейчас счастливый артист старается проводить больше времени с Настей, поражая ее дорогими подарками.

Евгений Осин «осыпал» внебрачную дочь дорогими подарками

 

Музыкант настолько привязался к девочке, что даже не захотел изучать результаты ДНК-экспертизы, поскольку и без них уверился в их кровном родстве, ведь девочку, как и его, отличает редкий музыкальный талант. Евгений Осин намерен помочь дочери добиться успеха в сфере отечественного шоу-бизнеса.

Артист также пытается материально компенсировать Насте все годы, которые она провела без отца, осыпая ее дорогостоящими подарками, среди которых породистая собака за несколько тысяч рублей, а также модный синтезатор, обошедшийся Осину в две тысячи долларов.

Многие злопыхатели уверены, что мать и дочь претендуют на огромную квартиру музыканта в столице, однако Годунова уверяет всех в своей обеспеченности.
Пойда Анна
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