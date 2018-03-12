Евгений Осин «осыпал» внебрачную дочь дорогими подарками

Музыкант настолько привязался к девочке, что даже не захотел изучать результаты ДНК-экспертизы, поскольку и без них уверился в их кровном родстве, ведь девочку, как и его, отличает редкий музыкальный талант. Евгений Осин намерен помочь дочери добиться успеха в сфере отечественного шоу-бизнеса.
Артист также пытается материально компенсировать Насте все годы, которые она провела без отца, осыпая ее дорогостоящими подарками, среди которых породистая собака за несколько тысяч рублей, а также модный синтезатор, обошедшийся Осину в две тысячи долларов.
Многие злопыхатели уверены, что мать и дочь претендуют на огромную квартиру музыканта в столице, однако Годунова уверяет всех в своей обеспеченности.