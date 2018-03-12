Снова опозорилась: Бузова показала попу и голую грудь с крыши высотки

Ольга Бузова продолжает шокировать своими выходками общественность. В этот раз успешная певица забралась на крышу высотки жилого массива и показала всем голую грудь.

Ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова начинает пугать своих поклонников поведением. Даже самые преданные фанаты стали просить прекратить кумира позориться, а некоторые стали называть певицу "девушкой без комплексов", Дело в том, что Бузова в Instagram опубликовала видео, на котором запечатлена на крыше в одних бикини, несмотря на то, что за окном снег. Но даже внешний вид не столько отвратил фолловеров, как поведение ведущей - Бузова выгибалась из стороны в сторону и пыталась всем доказать, что у нее есть попа, выпячивая ее на всеобщее обозрение.

Как оказалось, попы у Ольги Бузовой толком нет, а ее поведение подписчики назвали откровенным перебором. Все только и спрашивали "" и миролюбиво говорили "". Зачем Ольге Бузовой в очередной раз позорить себя перед всей страной - поклонники не смогли ответить, но появились предположения, что следующие клипы исполнительницы будут и вовсе без трусов.