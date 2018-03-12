«Позорник из Putin Team»: Лена Миро назвали Михаила Галустяна «человеком небольшого ума»

Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала вступление резидента Comedy Club и шоумена Михаила Галустяна в Putin Team. Более того, Миро открыто заявляет, что считает Галустяна «человеком небольшого ума».

Светлана Славянская

«У меня есть все основания считать Мишу человеком не только небольшого роста, но и объективно небольшого ума. Вот что мне действительно не нравится, так это когда дураки проявляют социальную и политическую активность. Галустян, вместо того, чтобы говорить ртом написанный сценаристом текст, вдруг решил вступить в Putin Team», - написала Лена Миро в очередной скандальной статье.По словам эпатажной журналистки, Михаил Галустян решил вступить в Putin Team и поддержать Владимира Путина исключительно, чтобы почувствовать себя частью стаи. Напомним, что недавно в команду Путина присоединилась Ксения Бородина с супругом.