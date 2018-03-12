Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

Ученые: Секс в старости является лучшим лекарством от маразма Появилось видео испытаний снарядов «Краснополь» Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет весной Nokia 9 получит встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев Священник из Армении раскрыл тайну о схождении Благодатного огня Очки лишние: На обнаженную Водонаеву в ванне взъелись поклонники Юлия Самойлова выступит на «Евровидении-2018» с песней I Won't Break В Шереметьево врачи констатировали смерть пассажира Киллер из ореховской группировки рассказал, как он испытал кайф после первого убийства Жителям Солсбери советуют продезинфицировать вещи из-за отравления Скрипаля Путин рассказал, чего он не простит никогда Лекарство от старости попадет в аптеки России через 3 года
| | «Позорник из Putin Team»: Лена Миро назвали Михаила Галустяна «человеком небольшого ума»

«Позорник из Putin Team»: Лена Миро назвали Михаила Галустяна «человеком небольшого ума»

Сегодня, 10:15
Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала вступление резидента Comedy Club и шоумена Михаила Галустяна в Putin Team. Более того, Миро открыто заявляет, что считает Галустяна «человеком небольшого ума».

«Позорник из Putin Team»: Лена Миро назвали Михаила Галустяна «человеком небольшого ума»

 

«У меня есть все основания считать Мишу человеком не только небольшого роста, но и объективно небольшого ума. Вот что мне действительно не нравится, так это когда дураки проявляют социальную и политическую активность. Галустян, вместо того, чтобы говорить ртом написанный сценаристом текст, вдруг решил вступить в Putin Team», - написала Лена Миро в очередной скандальной статье.

По словам эпатажной журналистки, Михаил Галустян решил вступить в Putin Team и поддержать Владимира Путина исключительно, чтобы почувствовать себя частью стаи. Напомним, что недавно в команду Путина присоединилась Ксения Бородина с супругом.
Светлана Славянская
Новости по теме
«Любое ничтожество очень обидчиво»: Лена Миро оскорбила Ольгу Бузову
«Любое ничтожество очень обидчиво»: Лена Миро оскорбила Ольгу Бузову

Популярный российский блогер Лена Миро встала на сторону резидента Comedy Club, выступающим под псевдонимом Глебати, и также принялась оскорблять Ольгу Бузову

Омаров и Бородина присоединились к Putin Team
Омаров и Бородина присоединились к Putin Team

Известная телеведущая Ксения Бородина вместе со своим супругом Курбаном Омаровым присоединилась к активистскому движению под названием Putin Team, выступающему

«А вы зачем женились?: Блогер Лена Миро прокомментировала развод Дженнифер Энистон
«А вы зачем женились?: Блогер Лена Миро прокомментировала развод Дженнифер Энистон

Популярный отечественный блогер в Сети LiveJournal Лена Миро прокомментировала громкую новость: актриса Дженнифер Энистон разводится со своим супругом актером

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости