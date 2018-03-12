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| | Пластические операции и не только: Навка раскрывает тайны своей внешности

Пластические операции и не только: Навка раскрывает тайны своей внешности

Сегодня, 10:31
О своем отношении к такому способу улучшения собственной внешности Татьяна Навка в подробностях рассказала в популярной передаче «Секрет на миллион», которая выходит на канале НТВ по субботам. Полностью выпуск можно будет посмотреть в ближайшие выходные, а пока в Сети доступен лишь промо-ролик, в котором Татьяна, отвечая на вопросы ведущей Леры Кудрявцевой, кокетливо заявляет, что любит себя такой, какой ее сделала природа, и, несмотря на выдающийся нос, не собирается ничего в себе менять.

Пластические операции и не только: Навка раскрывает тайны своей внешности

 

Тем не менее, насколько это является правдой, знает лишь сама Татьяна - ведь еще в 2010 году в прессу просочилась информация о том, что Навка, как и многие другие известные личности, «укорачивала» нос. Еще через пару лет один из столичных пластических хирургов, оценивая внешность некоторых отечественных звезд, рассказал, что, судя по лицу Навки, она сделала пластику, причем не самую удачную. Дело в том, что взгляд фигуристки стал чересчур «распахнутым» из-за некачественной пластики век, а с кожей начались проблемы. Изменения во внешности Навки в тот момент привлекли внимание еще и потому, что она резко похудела, хотя и до этого полнотой не отличалась. В силу своей профессии Татьяна всегда была загружена тренировками, которые позволяли ей поддерживать себя в отличной физической форме.

Собственно, свою спортивную закалку Навка регулярно демонстрирует поклонникам не только на льду, но и в соцсетях, где совсем недавно, например, она выложила видеоролик, как она тренирует упражнение с мячом. Пока мяч, отскакивает вверх после удара об пол, Навка успевает перебросить через него по очереди обе ноги. Это не всегда удается фигуристке, но она не сдается и с удвоенной энергией повторяет упражнение.

Пользователи похвалили трудолюбие и целеустремленность спортсменки, сказав, что не сомневаются в ее успехе в любом предприятии. Они отметили, что Татьяна, и сама будучи невероятной «зажигалочкой», заряжает их бодростью и позитивом. Многим понравилось упражнение, которое выполняла Навка, и они даже поделились результатами собственных попыток его повторить, сказав, что это не так легко, как кажется, и без хорошей спортивной подготовки его очень сложно выполнить. Поклонники также написали немало комплиментов любимой фигуристке не только по поводу внешности, но и по поводу положительных эмоций, которыми она просто «заражает» всех вокруг.
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