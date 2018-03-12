Алла Пугачева восхитила поклонников новым фотоснимком

"Ангельская" певица Алла Пугачева порадовала своих фанатов новым фотоснимком в Instagram.

Новое фото Пугачевой сделано на показе известного модельера Валентина Юдашкина. Почетная гостья представления запечатлена на снимке вместе со своими подругами. Пользователи отметили, что артистка выглядит прекрасной и сияющей как никогда. Подписчики подчеркнули, что Алла Борисовна расцвела к весне. Фото оценили многочисленные поклонники и оставили много восхищенных комментариев. Также певица порадовала и восхитила фанатов своим великолепным ангельским нарядом. Изменения в стиле одежды примадонны не остались не замеченными. Она пришла на показ в белоснежном платье и в таких же белоснежных сапогах.Селфи Аллы Борисовны с показа также оценили подписчики. «Алла Борисовна, вы красавица! И пусть весь мир радуется вашему счастью!» - отметили фанаты. В подписи к своему селфи певица отметила, что они с подругами отлично провели время, и пожелала здоровья своему другу Валентину Юдашкину.