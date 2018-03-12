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| | Алла Пугачева восхитила поклонников новым фотоснимком

Алла Пугачева восхитила поклонников новым фотоснимком

Сегодня, 10:10
"Ангельская" певица Алла Пугачева порадовала своих фанатов новым фотоснимком в Instagram.

Алла Пугачева восхитила поклонников новым фотоснимком

 

Новое фото Пугачевой сделано на показе известного модельера Валентина Юдашкина. Почетная гостья представления запечатлена на снимке вместе со своими подругами. Пользователи отметили, что артистка выглядит прекрасной и сияющей как никогда. Подписчики подчеркнули, что Алла Борисовна расцвела к весне. Фото оценили многочисленные поклонники и оставили много восхищенных комментариев. Также певица порадовала и восхитила фанатов своим великолепным ангельским нарядом. Изменения в стиле одежды примадонны не остались не замеченными. Она пришла на показ в белоснежном платье и в таких же белоснежных сапогах.

Селфи Аллы Борисовны с показа также оценили подписчики. «Алла Борисовна, вы красавица! И пусть весь мир радуется вашему счастью!» - отметили фанаты. В подписи к своему селфи певица отметила, что они с подругами отлично провели время, и пожелала здоровья своему другу Валентину Юдашкину.
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