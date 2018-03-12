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| | Такая жара: У Гарика Мартиросяна весна в полном разгаре

Такая жара: У Гарика Мартиросяна весна в полном разгаре

Сегодня, 09:52
Несмотря на полуметровый слой снега, Гарик Мартиросян решил стать одним из тех, кто радуется приходу весны. Возможно, юморист просто "подкалывает" тех знаменитостей, которые оставили зимнюю Россию и отправились в жаркие страны.

Такая жара: У Гарика Мартиросяна весна в полном разгаре

 

На новой публикации резидент программы Comedy Club радуется весеннему солнцу на фоне снега и жилого дома. Чтобы подтвердить разгар весны, шоумен надел солнцезащитные очки. В посте к снимку ведущий написал, что 12 марта весна в разгаре. Пользователи отозвались на публикацию и написали, что, скорее всего, зима, а не весна. Фолловеры с сарказмом написали, что на снимке слышны также и чириканье птичек, и видны подснежники, и зеленеющая трава. Некоторые даже поинтересовались, взял ли Мартиросян помимо шапки и очков "крэм", чтобы не сгореть под "палящим" солнцем.

 

Поклонники юмориста все пытаются перещеголять друг друга в остроумии и дополняют публикацию язвительными комментариями. Некоторые фанаты "раскусили" Мартиросяна, заявив, что в Ереване нет такого снега, но им подсказали другие пользователи, что вся команда Comedy Club отдыхала в Адлере. 
Анна Котова
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