Помешана на сексе? Седокова и Рудова объявили о «сексуальном противостоянии»

Между Анной Седоковой и Натальей Рудовой разгорелось «сексуальное противостояние» из-за того, что, по мнению актрисы, исполнительница не достаточно сексуальна. В ответ Седокова решила показать в Instagram идеальный размер «мужского достоинства».

На своей странице в интернете Анна Седокова разместила снимок банана, продемонстрировав с его помощью размер идеального мужского достоинства. В посте к фотографии исполнительница написала, что со стороны Натальи Рудовой в ее адрес постоянно сыпется критика, так как знаменитость мало публикует сексуальных фотокарточек в Instagram. Певица не согласилась, так как считает, что ей не следует такое публиковать, ведь она является матерью троих детей.

Анна Котова

В ответ на критику актрисы Седокова разместила в своем профиле снимок банана и написала, что считает его сексуальным. Также в посте исполнительница попросила поклонников лайкнуть фото, чтобы она победила в споре. В случае победы Анны Рудова целый день не будет размещать в сети ни фото, ни видео, а знаменитость будет размещать только «секси» материалы. Поклонники поддержали своего кумира и оставили много лайков. Однако были и такие пользователи, которые писали, что фото было бы намного лучше, если бы певица сделала снимок с фруктом во рту.