Молодая жена морит Грачевского голодом и забирает у него деньги

Грачевский побывал в качестве гостя в одном из кулинарных шоу. Художественный руководитель детского киножурнала признался зрителям и ведущему в том, что самым его любимым блюдом являются стейки из телятины, но побаловать себя ими Грачевскому удается далеко не всегда, ведь его молодая жена строго следит за тем, что именно он ест.
Актриса и певица Екатерина Белоцерковская является третьей супругой для Грачевского и не позволяет мужу есть лишнего, дабы тот не поправлялся. Также она не стесняется контролировать семейный бюджет. Грачевский хоть и жалуется, но это, вероятнее всего, в шутку, ведь он понимает, что для соответствия супруге, которая младше его на 35 лет, можно и ограничивать себя в рационе.
«Бюджетом полностью управляет моя жена. Когда она говорит мне «надо денег», я только спрашиваю «сколько» и потом говорю «на!» и на этом все. За рационом она моим также следит. Несмотря на то, что у нас на студии, есть где вкусно покушать, еду она мне дает с собой. Ведет тщательный подсчет калорий. Иногда в девять вечера даже яблоко не дает съесть», - заявил Грачевский.