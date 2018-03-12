Молодая жена морит Грачевского голодом и забирает у него деньги

Пожаловался на свою молодую супругу так называемый «папа» для всенародно любимого «Ералаша» в ходе недавнего эфира телешоу. Он признался в том, что жена пытается полностью держать под контролем его жизнь, причем касается это абсолютно всех аспектов: от семейного бюджета и до дневного рациона.

Николай Офицеров

Грачевский побывал в качестве гостя в одном из кулинарных шоу. Художественный руководитель детского киножурнала признался зрителям и ведущему в том, что самым его любимым блюдом являются стейки из телятины, но побаловать себя ими Грачевскому удается далеко не всегда, ведь его молодая жена строго следит за тем, что именно он ест.Актриса и певица Екатерина Белоцерковская является третьей супругой для Грачевского и не позволяет мужу есть лишнего, дабы тот не поправлялся. Также она не стесняется контролировать семейный бюджет. Грачевский хоть и жалуется, но это, вероятнее всего, в шутку, ведь он понимает, что для соответствия супруге, которая младше его на 35 лет, можно и ограничивать себя в рационе.», - заявил Грачевский.