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| | Очки лишние: На обнаженную Водонаеву в ванне взъелись поклонники

Очки лишние: На обнаженную Водонаеву в ванне взъелись поклонники

Сегодня, 08:36
«Голый» снимок Алены Водонаевой привел в негодование поклонников. Популярная российская ведущая и певица на последнем фото запечатлена в ванной комнате без одежды, зато в очках, которые больше всего раздражают фолловеров звезды.

Очки лишние: На обнаженную Водонаеву в ванне взъелись поклонники

 

Алена Водонаева никогда не стеснялась своего тела, поэтому регулярно выкладывает на свою официальную страницу в соцсети Instagram провокационные фотографии разной степени раздетости. Однако ее последний пост, по мнению многих подписчиков, перешел все границы допустимого, при этом он также отличается нелогичной и совершенно неуместной «деталью».

Очки лишние: На обнаженную Водонаеву в ванне взъелись поклонники

 

На снимке Водонаева запечатлена, принимающей ванну, а ее стройное тело частично закрывает мыльная пена. На время водной процедуры волосы ведущая заплела в косу, а лицо украсила очками, которые и спровоцировали появление негативных комментариев и вопросов на тему «удобно ли?». Но некоторые фанаты встали на защиту звезды, заявив, что очки нужны для завершения выбранного имиджа, а те кто это не понимают – «глупцы».
Пойда Анна
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