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| | Юрий Мороз почувствовал себя плохо во время съемок

Юрий Мороз почувствовал себя плохо во время съемок

Вчера, 21:26
Российский актер и режиссер Юрий Мороз почувствовал себя плохо во время съемок в Москве. Медики настоятельно рекомендовали Юрию лечь в больницу, однако 62-летний актер от госпитализации отказался.

Юрий Мороз почувствовал себя плохо во время съемок

 

Режиссер «Каменской» был на съемочной площадке на Ленинградском проспекте в столице, когда почувствовал недомогание. Возможной причиной плохого самочувствия знаменитости могут быть проблемы с сердцем.
Татьяна Преображенская
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