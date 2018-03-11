Российский актер и режиссер Юрий Мороз почувствовал себя плохо во время съемок в Москве. Медики настоятельно рекомендовали Юрию лечь в больницу, однако 62-летний актер от госпитализации отказался.

Татьяна Преображенская

Режиссер «Каменской» был на съемочной площадке на Ленинградском проспекте в столице, когда почувствовал недомогание. Возможной причиной плохого самочувствия знаменитости могут быть проблемы с сердцем.