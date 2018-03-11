Юрий Мороз почувствовал себя плохо во время съемок

Режиссер «Каменской» был на съемочной площадке на Ленинградском проспекте в столице, когда почувствовал недомогание. Возможной причиной плохого самочувствия знаменитости могут быть проблемы с сердцем.
Юрий Мороз почувствовал себя плохо во время съемокВчера, 21:26
В Москве на 77 году жизни неожиданно скончался актер Юрий Шерстнев, сыгравший персонажа Метлу из «Антикиллера». Все произошло у него на квартире.
Сегодня утром уроженец Москвы почувствовал себя плохо и вызвал бригаду скорой помощи. Медики, приехавшие по указанному адресу, не смогли самостоятельно
Юрия Быкова отстранили от съемок ленты «Время первых». Об этом сообщили представители продюсерского центра Тимура Бекмамбетова.