Дана Борисова подтвердила, что возвращается в реабилитационную клинику

Известная телеведущая Дана Борисова в аккаунте в Instagram подтвердила то, что она снова возвращается в реабилитационную клинику Таиланда. Однако на этот раз знаменитость проведет в стране вечного лета всего одну неделю.

Светлана Славянская

Дана Борисова рассказала, что не перестает поддерживать людей и знакомых с реабилитационного центра в Таиланде, а потому снова поедет на Самуи, чтобы проведать пациентов и самой немного отдохнуть на курорте. Также телеведущая призналась, что скучает по внимательному персоналу и руководителям клиники.Кроме того поклонники отметили, что реабилитация пошла знаменитости на пользу и теперь Дана отлично выглядит: «Как приятно смотреть, когда человек потихоньку приходит в себя, просто любо дорого, чистый свежий трезвый взгляд», «Как только цвет помады розовее, так сразу лицо свежее», «А глаза стеклянные.... так обычно у чистых и трезвых людей», «Будьте примером для своей дочери, ведь плохое быстро забудут, а хорошее будут помнить всегда».