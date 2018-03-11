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| | Дана Борисова подтвердила, что возвращается в реабилитационную клинику

Дана Борисова подтвердила, что возвращается в реабилитационную клинику

Сегодня, 21:00
Известная телеведущая Дана Борисова в аккаунте в Instagram подтвердила то, что она снова возвращается в реабилитационную клинику Таиланда. Однако на этот раз знаменитость проведет в стране вечного лета всего одну неделю.

Дана Борисова подтвердила, что возвращается в реабилитационную клинику

 

Дана Борисова рассказала, что не перестает поддерживать людей и знакомых с реабилитационного центра в Таиланде, а потому снова поедет на Самуи, чтобы проведать пациентов и самой немного отдохнуть на курорте. Также телеведущая призналась, что скучает по внимательному персоналу и руководителям клиники.

Кроме того поклонники отметили, что реабилитация пошла знаменитости на пользу и теперь Дана отлично выглядит: «Как приятно смотреть, когда человек потихоньку приходит в себя, просто любо дорого, чистый свежий трезвый взгляд», «Как только цвет помады розовее, так сразу лицо свежее», «А глаза стеклянные.... так обычно у чистых и трезвых людей», «Будьте примером для своей дочери, ведь плохое быстро забудут, а хорошее будут помнить всегда».
Светлана Славянская
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