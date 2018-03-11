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| | Дэвид и Виктория Бэкхем празднуют «День Матери»

Дэвид и Виктория Бэкхем празднуют «День Матери»

Сегодня, 21:03
Экс-футболист Дэвид Бэкхем и его жена Виктория Бэкхем поздравили мать Виктории с Днем Рождения. Звездная чета встретилась с родственниками за праздничным столом.

Дэвид и Виктория Бэкхем празднуют «День Матери»

 

Дэвид и Виктория Бэкхем отметили «День Матери» с близкими. В Instagram появились новые фотографии, на которых запечатлены родственники знаменитостей. Виктория Бэкхем назвала свою сестру лучшей подругой. Дэвид Бэкхем поздравил тещу и свою мать с праздником. Жена спортсмена является успешным дизайнером, а в прошлом участвовала в популярном музыкальном коллективе Spice Girls. Виктория Бэкхем сообщила поклонникам о том, что они вместе с друзьями и близкими отлично провели время. За ежедневной суетой звездам не хватает времени на общение с родственниками. Когда у кумиров миллионов появляется свободная минутка они радуются, подобно детям.

Дэвид и Виктория Бэкхем опубликовали в Сети снимки со своими матерями. Звездная чета воспитывает трех сыновей и дочь. Ребята гордятся спортивными достижениями отца и стараются не подвести его.
Домбровский Сергей
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