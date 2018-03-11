Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Ученые: Мужчины с собаками более привлекательны для женщин

От Редактора

Ученые: Мужчины с собаками более привлекательны для женщин

"Друг человека" - лучший помощник в поисках половинки хозяину.

Сюжеты :

В Шереметьево врачи констатировали смерть пассажира Киллер из ореховской группировки рассказал, как он испытал кайф после первого убийства Жителям Солсбери советуют продезинфицировать вещи из-за отравления Скрипаля Путин рассказал, чего он не простит никогда Лекарство от старости попадет в аптеки России через 3 года Эксперт рассказал о серьезных ошибках при покупке смартфона ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратовской области Эксперты: Через соцсети хакеры получают личные данные чаще, чем через порносайты «Тут что-то есть»: Журналисты NBC подозревают, что у Путина есть компромат на Трампа Учёные: Кишечные бактерии перемещаются в другие органы и провоцируют развитие болезней Камера Leica M Monochrom способна снимать в полной темноте В Сети появилось видео скандального спектакля с Ефремовым в Самаре
| | Ариана Гранде опубликовала в Instagram важное послание для поклонников

Ариана Гранде опубликовала в Instagram важное послание для поклонников

Сегодня, 20:23
Американская модель, солистка и актриса Ариана Гранде обратилась к поклонникам с важной просьбой. В Instagram певица оставила специальное сообщение, адресованное фанатам.

Ариана Гранде опубликовала в Instagram важное послание для поклонников

 

Поклонники раздражают Ариану Гранде, когда сначала просят автограф или фотографируются с ней, а затем запрещают отмечать себя на снимках. Гордость исполнительницы страдает от такого поведения. Истинные фанаты готовы следовать за своим кумиром на край света и поддержат звезду вне зависимости от ее внешнего вида или состояния здоровья. Ариана Гранде не обращает внимание на красоту, она принимает поклонников такими, какие они есть и требует такого же отношения к ней.

В конце сообщения модель призналась фанатов в безграничной любви и рекомендовала подписчикам уважать себя. Ариана Гранде является активным участником виртуальных сообществ. Жизнью вокалистки интересуются 118 млн поклонников в Instagram. Девушка с 2016 года встречается с американским рэпером Маком Миллером.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Ариана Гранде возобновила мировой тур после теракта в Манчестере
Ариана Гранде возобновила мировой тур после теракта в Манчестере

Ариана Гранде возобновила мировое турне, которое было прервано после теракта на ее концерте в Манчестере. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

Ариана Гранде вернется в Манчестер с благотворительным концертом
Ариана Гранде вернется в Манчестер с благотворительным концертом

Американская певица Ариана Гранде, на концерте которой произошел взрыв, унесший жизни более чем 20 человек, пообещала, что вернется в британский Манчестер, но

Певица Ариана Гранде заявила о ненависти к США
Певица Ариана Гранде заявила о ненависти к США

Известная американская певица Ариана Гранде заявила о том, что ненавидит Америку. Такое заявление звезда сделала одному и работников кафе. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости