Ариана Гранде опубликовала в Instagram важное послание для поклонников

Американская модель, солистка и актриса Ариана Гранде обратилась к поклонникам с важной просьбой. В Instagram певица оставила специальное сообщение, адресованное фанатам.

Домбровский Сергей

Поклонники раздражают Ариану Гранде, когда сначала просят автограф или фотографируются с ней, а затем запрещают отмечать себя на снимках. Гордость исполнительницы страдает от такого поведения. Истинные фанаты готовы следовать за своим кумиром на край света и поддержат звезду вне зависимости от ее внешнего вида или состояния здоровья. Ариана Гранде не обращает внимание на красоту, она принимает поклонников такими, какие они есть и требует такого же отношения к ней.В конце сообщения модель призналась фанатов в безграничной любви и рекомендовала подписчикам уважать себя. Ариана Гранде является активным участником виртуальных сообществ. Жизнью вокалистки интересуются 118 млн поклонников в Instagram. Девушка с 2016 года встречается с американским рэпером Маком Миллером.