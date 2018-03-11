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| | Татьяна Навка гордится спортивными успехами дочери

Татьяна Навка гордится спортивными успехами дочери

Сегодня, 20:03
Дочь фигуристки Татьяны Навки Надежда пошла по стопам матери. Спортсменка опубликовала в Instagram ролик, на котором девочка на льду переступает через преграды. Малышке удалось устоять на ногах, чем гордится ее мама.

Татьяна Навка гордится спортивными успехами дочери

 

Татьяна Навка с детства приучает Надежду к дисциплине. Фигуристка указывает дочери на ее ошибки и объясняет, как нужно выполнять упражнения, дабы впредь избежать досадных промахов. Надя с любопытством смотрит на мать и выполняет все ее рекомендации. Пользователи пророчат девочке большое будущее в спорте. По словам юзеров, они увидели тренировку чемпионки. Татьяна Навка гордится дочерью и готова передать ей свой опыт. Публикация пользуется большой популярностью. За один час видео набрало почти 114 тысяч отметок «Нравится».

Татьяна Навка является официальной супругой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Фигуристка любит выкладывать в Сеть фотографии, на которых муж запечатлен в красных спортивных штанах. Этот элемент гардероба пресс-секретаря привлек внимание подписчиков, они активно обсуждают вкус Пескова.
Домбровский Сергей
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