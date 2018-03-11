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| | Сергей Безруков опубликовал фото своей подросшей дочери от Анны Матисон

Сергей Безруков опубликовал фото своей подросшей дочери от Анны Матисон

Сегодня, 19:54
В Instagram звезды «Бригады» Сергея Безрукова наконец появилось фото его подросшей дочери от Анны Матисон. Фотографии малышки в Сети – большая редкость, да личико крохи на снимках рассмотреть не всегда удается. На свежем фото дочурка исполнителя роли Саши Белого запечатлена вместе с мамой.

Сергей Безруков опубликовал фото своей подросшей дочери от Анны Матисон

 

Первое фото дочери актер выложил в интернет, когда девочке исполнился год, а родилась она в июле 2016. Однако потом стал публиковать изображения своей наследницы немного чаще, на радость многочисленных фанатов. На новой фотографии личико Маши представлено в профиль. Снимки на аккаунте актера появляются только в особых случаях. Данному снимку предшествовала годовщина бракосочетания Сергея и Анны. Фото Сергей сопроводил поздравлениями своей второй половинки с годовщиной и назвал жену и дочь самыми своими дорогими девочками.

Сергей Безруков опубликовал фото своей подросшей дочери от Анны Матисон

 

Фанаты присоединились к поздравлениям актера. Маленькую Машу они назвали лапочкой, а супругу Анну – настоящей красавицей. Со своей первой женой Ириной Сергей развелся в 2016 году. К тому моменту он уже встречался с Анной. В марте того же года он женился на Матисон. О рождении Маши он сообщил через соцсети Instagram.
Дарья Светозарова
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