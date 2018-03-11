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| | Близкие попавшего в реанимацию Гаркалина столкнулись с очередной трагедией

Близкие попавшего в реанимацию Гаркалина столкнулись с очередной трагедией

Сегодня, 19:47
Актер Валерий Гаркалин находится в реанимации с пневмонией. Врачи называют его состояние тяжелым. Не успели родственники артиста смириться с мыслью о его болезни, как они испытали очередной стресс.

Близкие попавшего в реанимацию Гаркалина столкнулись с очередной трагедией

 

В больницу попала теща Гаркалина. Об этом рассказала дочь актера Ника. Долгое время близкие Гаркалина не хотели рассказывать о его самочувствии. Позже журналистам удалось выяснить некоторые подробности о здоровье знаменитости. Гаркалин почувствовал недомогание, но отказался обращаться за помощью к врачам, сославшись на занятость. Актер вынашивал грандиозные планы и собирался выступать в спектакле с Ириной Лариной и Александром Носиком. Самочувствие Гаркалина ухудшилось критически, поэтому он против воли оказался госпитализированным.

У Народного артиста РФ обнаружили запущенную форму пневмонии, его жизнь находится под угрозой. Теща Гаркалина недавно тоже попала в клинику. Какой диагноз поставили женщине неизвестно. По мнению некоторых журналистов, у нее случилось нервное расстройство, так как в семье все переживали за здоровье актера.
Домбровский Сергей
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