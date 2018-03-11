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| | «12 миллионов? Серьёзно?»: Ольгу Бузову обвинили в накрутке подписчиков в Instagram

«12 миллионов? Серьёзно?»: Ольгу Бузову обвинили в накрутке подписчиков в Instagram

Сегодня, 18:42
Известная в Интернете блогер Лена Миро открыто обвинила Ольгу Бузову в накрутке фолловеров на своем аккаунте в Instagram. По мнению блогера, три миллиона подписчиков - предел для русского Instagram, однако у Бузовой 12 миллионов последователей.

«12 миллионов? Серьёзно?»: Ольгу Бузову обвинили в накрутке подписчиков в Instagram

 

Лена Миро сравнила подписчиков на странице у мировой знаменитости и спортсменки Марии Шараповой с фолловерами отечественной телеведущей и певицы Ольги Бузовой. «Нужно учитывать, что Шарапова не только российская, но и мировая знаменитость. На Машу подписаны не только российские поклонники, но и любители тенниса со всего мира. На сегодня у Маши 3 млн. читателей в Инстаграме. Всё, что больше или даже близко к этой цифре, означает накрутки, неугомонную покупку ботов и лайков», - написала Лена Миро.

Таким образов, по мнению журналистки, Ольга Бузова, у которой в Instagram более 12 миллионов подписчиков, специально накручивает своих фолловеров. Для этого есть специальные программы, которые за определенную плату из фейковых аккаунтов подписываются на страницу заказчика.
Светлана Славянская
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