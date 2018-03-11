Звезда Instagram устала от рэпера: Ким Кардашьян и Канье Уэста на грани развода

Американские таблоиды заявляют, что семейная звездная пара Ким Кардашьян и Канье Уэста в очередной раз находится на грани развода. Однако в этот раз подать на развод планирует именно светская львица.

Светлана Славянская

Близкое окружение Ким Кардашьян утверждают, что звезда Instagram и светская львица устала терпеть приступы ярости, склонность к наркотикам и манию величия своего супруга Канье Уэста. Кроме того, Ким не может смириться с тем, что рэпер никогда не помогает ей ухаживать и воспитывать совместных троих детей.Также, пока Кардашьян прибывала по работе в Японии и создавала новую коллекцию модной одежды Yeezy от West, её супруг Канье Уэст улетел из США на отдых в Европу. Сама светская львица не стала комментировать поступок мужа. Однако, по словам инсайдеров, Ким «достигла своего предела» и размышляет о разводе.