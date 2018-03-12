Молодая мама Кайли Дженнер интригует дерзким нарядом «по фигуре»

Фотографы «поймали» знаменитость как раз по пути на вечеринку Томпсона. На девушке в этот момент были узкие облегающие кожаные брюки черного цвета со шнуровкой. К ним звезда подобрала короткий и тоже облегающий топ, который не оставлял шанса спрятаться даже крохотному кусочку жира. Дополнили образ укороченный красный дутый бомбер и черные ботинки на плоской подошве.
После празднества Кайли увиделась со своими сестрами Кортни, Хлоей и Кендалл. Уточним, что день рождения спортсмена будет только во вторник, но отмечать его решили раньше, чтобы совместить с праздником рождения первенца у сестры Кайли, Хлои, и Тристана.