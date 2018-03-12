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| | Молодая мама Кайли Дженнер интригует дерзким нарядом «по фигуре»

Молодая мама Кайли Дженнер интригует дерзким нарядом «по фигуре»

Сегодня, 06:20
Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер недавно родила ребенка, однако, глядя на ее последние фото, в этом можно усомниться. Отправляясь на празднование дня рождения баскетболиста Тристана Томпсона, модель выбрала очень смелый наряд, как раз «по фигуре».

Молодая мама Кайли Дженнер интригует дерзким нарядом «по фигуре»

 

Фотографы «поймали» знаменитость как раз по пути на вечеринку Томпсона. На девушке в этот момент были узкие облегающие кожаные брюки черного цвета со шнуровкой. К ним звезда подобрала короткий и тоже облегающий топ, который не оставлял шанса спрятаться даже крохотному кусочку жира. Дополнили образ укороченный красный дутый бомбер и черные ботинки на плоской подошве.

Молодая мама Кайли Дженнер интригует дерзким нарядом «по фигуре»

 

После празднества Кайли увиделась со своими сестрами Кортни, Хлоей и Кендалл. Уточним, что день рождения спортсмена будет только во вторник, но отмечать его решили раньше, чтобы совместить с праздником рождения первенца у сестры Кайли, Хлои, и Тристана.
Дарья Светозарова
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