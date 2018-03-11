"В очередной раз опозорилась": Фанаты высмеяли Волочкову за оскорбление подписчицы

Известная балерина Анастасия Волочкова является активным пользователем соцсетей, и даже плотный график не мешает артистке с громким именем обращать внимание на комментарии пользователей к своим публикациям. Очередное замечание со стороны комментаторов вызвало у танцовщицы бурю эмоций, вследствие чего Анастасия жестко ответила обидчице и оскорбила ее в Сети.

Анна Лисичкина

Речь идет о комментарии девушки, которая не поняла уместность хештега #любименядолго, который Волочкова применила к снимку с детьми. Очевидно, что знаменитость всячески пытается привлечь внимание к своей персоне и заявить о крепких отношениях с кавалером, но в данном случае комментатор подчеркнула, что его расположение под снимком с девочками-балеринами – абсурдно. Не прошло много времени, как Анастасия создала отдельную публикацию со скриншотом того самого комментария подписчицы, где жестко раскритиковала такой посыл.Волочкова назвала девушку кошелкой, а также упомянула других недоброжелателей, к которым применила еще более оскорбительные фразы. В качестве аргумента балерина указала на опечатку комментатора и сообщила, что от «льющейся желчи» дамочка потеряла буквы. В данной публикации Волочкова ограничила возможность комментирования, лишь высказав свою позицию, но ответная реакция пользователей пришла в другой публикации.Через некоторое время с появлением на странице знаменитости нового поста, подписчики принялись обсуждать сложившуюся ситуацию. Откликнулась и та самая «обидчица», которая исправила свою опечатку и написала комментарий уже правильно. Оскорбленная девушка также решила напомнить Анастасии о ее вечно грязной голове. Другие пользователи, как ни странно, не стали поддерживать знаменитую танцовщицу и принялись ругать ее за такую вседозволенность и оскорбительные выражения. Фанаты лишь в нескольких комментариях встали на сторону знаменитости, но другие представители общественности посмеялись над внешним видом Волочковой, подытожили, что она ест все подряд, хоть и говорит постоянно «о салатиках». Без внимания не осталась и тема алкоголя, любовника Михаила, а также утраченная слава балерины. Тем не менее, в основном обсуждался именно скандальный пост обиженной знаменитости, где она в очередной раз опозорилась, по мнению публики.