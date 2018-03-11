«Вы определитесь с моей фигурой»: Ксения Бородина опровергла слухи о беременности

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Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.
От Редактора
"Друг человека" - лучший помощник в поисках половинки хозяину.
Ксения Бородина, по мнению ее поклонников, спрятала следы ринопластики, опубликовав новое фото в детской маске. Соответствующий снимок телеведущая выложила в
Российская телеведущая Ксения Бородина похвасталась перед своими поклонниками в Instagram новой жилеткой из песца. Звезда призналась, что сразу в нее
Ксения Бородина, популярная отечественная телеведущая, впервые рассказала о подробностях второй беременности. Ранее она утверждала, что этот вопрос довольно