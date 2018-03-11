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| | «Вы определитесь с моей фигурой»: Ксения Бородина опровергла слухи о беременности

«Вы определитесь с моей фигурой»: Ксения Бородина опровергла слухи о беременности

Сегодня, 17:26
Популярная телеведущая Ксения Бородина пресекла слухи о том, что она снова беременна. Такую запись артистка выставила в своём Instagram, как сообщает HotGeo.

«Вы определитесь с моей фигурой»: Ксения Бородина опровергла слухи о беременности

 

Разговоры о том, что знаменитость ждёт ребёнка, появились после фото с её дня рождения, где некоторые подписчики заметили, что Ксения Бородина набрала вес. Тогда они решили, что всё дело в новой беременности. Ксения Бородина решительно раскритиковала такое предположение, признав, что «живот появился», однако отметив, что с будущими детьми он никак не связан.

«Вы определитесь с моей фигурой»: Ксения Бородина опровергла слухи о беременности

 

Артистка с возмущением попросила фанатов определиться, какая же фигура им от неё нужна. Поклонники пишут, что она слишком худая, а когда артистка округляется, тут же считают полной. Ксения Бородина подчеркнула, что ей самой всё в своей фигуре устраивает. Некоторые поклонники после этого с ней согласились, признав, что излишняя худоба женщине действительно не к лицу.

Ирина Летинская
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