«Ногами чесать - это не языком»: Фанаты высмеяли Волочкову в образе лебедя

Скандальная Анастасия Волочкова пожаловалась на театр в Латвии и заявила, что невозможно танцевать лебедя в таких несовершенных условиях. Однако пользователи Сети посчитали, что образ лебедя явно не подходит крупной балерине.

Светлана Славянская

«Я в нашем спектакле «Леди» Лебедя танцую Сен-Санс. Ногами чесать - это не языком…Линолеума нет на сцене сегодня. Ну ничего.. Справлюсь», - написала Анастасия Волочкова в личном микроблоге. В комментариях поклонники отметили, что мешать танцевать роль лебедя Волочковой мешает не отсутствие линолеума, а лишний вес.«Сен-Санс бедный перевернулся в гробу, уже много раз... Когда сверху смотрит, как наш огромный Насос изображает лебедя», «тяжеловата для лебедя», «С таким жаргоном только коров пасти, а не лебедя танцевать», «Это точно, языком вы явно лучше чешите, чем ногами. Ноги ваши давно своей жизнью живут», «Корона не давит?!? Деятельница искусств нашлась», - заявили подписчики Волочковой в Instagram.