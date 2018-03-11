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| | «Снова замуж»»: Вера Брежнева показала свой свадебный наряд

«Снова замуж»»: Вера Брежнева показала свой свадебный наряд

Сегодня, 17:23
Популярная исполнительница Вера Брежнева опять показалась в свадебном платье. Фото с большим букетом роз знаменитость выставила в Instagram, как сообщает «Версия.Инфо».

«Снова замуж»»: Вера Брежнева показала свой свадебный наряд

 

Фанаты чрезвычайно удивились и насторожились из-за такого. Три с половиной года назад Вера Брежнева стала замужней женщиной, связав свою жизнь с продюсером Константином Меладзе. Их семья казалась счастливой, слухи о размолвках или же связах на стороне отсутствовали. Потому поклонники поразились, для чего Брежневой надевать свадебное платье.

«Снова замуж»»: Вера Брежнева показала свой свадебный наряд

 

Некоторые посчитали, что фото старое. Церемония бракосочетания с Меладзе была закрытого типа, потому снимки с ней не особо распространялись по Сети. Сама артистка никак не прокомментировала вопросы фанатов, а только пожелала всем весны и хорошего настроения.

Ирина Летинская
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