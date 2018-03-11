«Снова замуж»»: Вера Брежнева показала свой свадебный наряд

Мнения
Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.
От Редактора
"Друг человека" - лучший помощник в поисках половинки хозяину.
Популярная певица с украинскими корнями Вера Брежнева редко делится своими свадебными снимками и предпочитает свою личную жизнь держать в секрете. Однако
Известная исполнительница Вера Брежнева в соцсети Instagram поделилась уникальным свадебным фото. 33-летняя знаменитость решила продемонстрировать поклонникам
Известная популярная певица Вера Брежнева отпраздновала свой очередной день рождения в компании своего близкого друга Константина Меладзе. Заметим, что среди