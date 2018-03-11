Виктория Боня пророчит дочери Галкина и Пугачевой великое будущее

Виктория Боня не смогла пропиариться за счет Настасьи Самбурской, поэтому решила сменить ориентиры. Экс-участница шоу «Дом-2» прокомментировала видео пародиста Максима Галкина, опубликованное на его странице в Instagram. В ролике пятилетняя дочь юмориста и певицы Аллы Пугачевой разговаривает на французском языке.

По мнению Виктории Бони, девочку срочно нужно отправлять в Голливуд, не обращая внимание на столь юный возраст. Малышка без труда завоюет сердца поклонников и станет шикарной актрисой, у нее есть для этого все необходимые данные. Виктория Боня уверена, что дочь Галкина и Пугачевой без труда станет лауреатом престижной американской кинопремии «Оскар» и прославит своих родителей. Участница «Дом-2» не сомневается в правдивости своих предположений, поскольку уже несколько раз предсказывала грядущие события и не ошибалась в предположениях.

Домбровский Сергей

Многие согласились с мнением Виктории Бони, поскольку девочка действительно очень артистична. Некоторые рекомендуют не делать преждевременных выводов, пусть малышка подрастет и самостоятельно сделает выбор своей будущей профессии. Другие же и вовсе упрекнули Боню в стремлении напомнить общественности о себе, тем более, что прошлый раз ее в этом упрекнула Настасья Самбурская, потребовавшая экс-участницу "Дома-2" не писать у нее под фото.