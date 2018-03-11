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| | "Длинноногая и в короне": Варнава "назвала" своих конкуренток змеями

"Длинноногая и в короне": Варнава "назвала" своих конкуренток змеями

Сегодня, 14:56
Известная артистка и юмористка Екатерина Варнава продолжает шутить со своими поклонниками в Сети, и для этого выбирает максимально оригинальные методы. Ведущая уже рассказывала, что будет делиться с публикой всеми материалами, которые считает интересными, а недоброжелателей Катя отправила обходить ее страницу стороной.

"Длинноногая и в короне": Варнава "назвала" своих конкуренток змеями

 

На этот раз Варнава лишний раз решила обратиться к своим завистницам и конкуренткам, которых у звезд шоу-бизнеса может быть очень много. Неоднократные обидные комментарии в адрес знаменитости в свободном доступе в Сети, но звезда телеэкранов не стала опускаться до их уровня и оскорблять в прямом смысле. Екатерина опубликовала на своей странице довольно забавный видеоролик, на котором изображена птица-секретарь, находящаяся в противостоянии со змеей, а подпись звучала как «Я и конкурентки».

Согласно содержанию видеозаписи, по всей видимости, Варнава сравнила себя именно с высокой птицей, имеющей «длинные ноги», как и у самой артистки. Также одной из отличительных черт данного представителя фауны считается именно красивая «корона» на голове. Подписчики тут же принялись комментировать публикацию и отметили, что кумир их сильно повеселила. Многие комментаторы сообщили, что у Кати Варнавы априори не может быть никаких конкуренток, и находится она на хороших позициях популярности, выглядит красивой и стильной. Большинство фанатов не оставило без внимания и тот факт, что юмористка действительно сильно похожа на птицу из видео, ведь своих недоброжелателей способна раскидать ногами, как и пернатая звезда из ролика, а внешнее сходство здесь также присутствует.

В последнее время Варнава все чаще устанавливает связь с поклонниками, в чем ей помогают соцсети, и такое пространство позволяет знаменитости делиться с публикой самыми свежими новостями из ее жизни. В основном, представительница Comedy Woman смешит общество, но нередко может пооткровенничать с подписчиком, чем их и радует. Пользователи не оставили без внимания видеозапись с рассказом об увеличении губ, где Екатерина воспользовалась современными технологиями и программами, также фанаты были приятно удивлены откровенному снимку, на котором Варнаву сравнили с другими знаменитыми персонажами и артистами.
Анна Лисичкина
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