Поклонники потрясены внешностью Юлии Ковальчук спустя пять месяцев после родов

Меньше полугода прошло с момента родов Юлии Ковальчук. Но ни беременность, ни рождение ребенка не отразились на фигуре популярной певицы.

Юлия Ковальчук пять месяцев назад стала матерью. Она родила своему супругу Алексею Чумакову дочь, имя которой до сих пор держит в секрете от фанатов и журналистов. Вместо этого 35-летняя певица активно постит свои фото в соцсети и изумляет поклонников стройными формами. Комментируя ее очередную публикацию в Instagram, поклонники начинают сомневаться, что Ковальчук действительно была беременна. Глядя на ее стройное и подтянутое тело, фолловеры просто теряются в догадках – как ей удалось так быстро прийти в форму. Оправившись от первого потрясения подписчики принялись буквально требовать от артистки рецепт такого феноменального похудения. Некоторые, впрочем, не пали жертвами обаяния новоиспеченной мамы. По их словам, выглядеть хорошо всего после одних родов – это норма, и здесь нет заслуги Юлии.

Дарья Светозарова

Других заинтересовало, где же отдыхает знаменитость, что уже может позволить себе загорать в бикини. Ковальчук оставляет этот вопрос без ответа, только уточняет, что температура воздуха на курорте 17°С выше нуля.