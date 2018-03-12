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| | Супруг Ксении Бородиной назвал ее президентом шоу-бизнеса

Супруг Ксении Бородиной назвал ее президентом шоу-бизнеса

Сегодня, 02:30
Должности президента российского шоу-бизнеса достойна Ксения Бородина, а не признанный король эстрады РФ Филипп Киркоров. Такого мнения придерживается супруг телеведущей Курбан Омаров.

Супруг Ксении Бородиной назвал ее президентом шоу-бизнеса

 

На церемонии награждения победителей в различных номинациях премии «Жара», из-за неосторожного вопроса интервьюера среди собравшихся представителей столичного бомонда возникла дискуссия о том, кого сегодня можно было бы назначить президентом российского шоу-бизнеса. Эти «стихийные выборы» перекочевали в социальную сеть и стали достоянием общественности.

Предлагалось на этот пост назначить де-факто состоявшегося лидера Филиппа Киркорова, однако кандидатуру отвергли из-за «упадка креативности». Затем поступило предложение выбрать Ксению Собчак – тоже не прошло. Светская львица изменила шоу-бизнесу с политическим бизнесом. Валерий Меладзе предложил «ради прикола» проходную кандидатку певицу Славу. – Не поддержали – «еще не доросла». И только бизнесмен Курбан Омаров серьезно предложил назначить на эту должность свою супругу Ксению Бородину.

По свидетельству очевидцев, на этом вся дискуссия и окончилась. Должность президента российского шоу-бизнеса до сих пор вакантна.
Сергей Денисов
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