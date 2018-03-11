Бейонсе сдала позиции: Рианна стала самой популярной певицей по версии Apple Music

Рианна стала первой женщиной артисткой, которая перешла черту в 2 миллиарда стримов в Apple Music, тем самым стала самой популярной певицей. Рианна превзошла таких знаменитостей, как Бейонсе и Тейлор Свифт.

Светлана Славянская

Популярная барбадосская певица Рианна возглавила список из 20 самых популярных артисток в Apple Music. Об этом сообщается в официальном аккаунте «яблочной» компании в Instagram. Согласно рейтингу, Рианна получила первое место, за ней следуют Тейлор Свифт, третье место досталось певице и многодетной матери Бейонсе. Певица Адель заняла пятую строчку в рейтинге.Сама Рианна также отреагировала на новость записью Instagram, написав: «Я счастлива быть первой певицей, которая пересекла 2 миллиарда стримов на Apple Music!». Напомним, что недавно у Рианны был юбилей, певице исполнилось ровно 30 лет.